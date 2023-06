सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश

अहमदाबादPublished: Jun 12, 2023 11:50:23 pm Submitted by: Rajesh Bhatnagar

गुजरात में संभावित चक्रवात बिपरजॉय

Rain accompanied by strong wind in the coastal areas of Saurashtra

# Gujarat # Cyclone # Biperjoy

जूनाग़ढ़ में सोमवार दोपहर को हुई बारिश।

राजकोट. प्रभास पाटण. गुजरात में संभावित चक्रवात बिपरजॉय को देखते हुए सौराष्ट्र के समुद्र तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। चक्रवात के असर के तहत सौराष्ट्र के तटीय इलाके गिर सोमनाथ, पोरबंदर, केशोद, राजकोट समेत कई जगहों पर तूफानी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और बारिश हो रही है।गिर सोमनाथ जिले में सोमवार दोपहर तक तूफानी हवाओं के साथ 1 इंच तक मूसलाधार बारिश हुई। दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव और बारिश हुई, के साथ बादल छाए रहे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच वेरावल में 29 मिमी बारिश दर्ज की गई। वेरावल और आसपास के सूत्रापाड़ा, कोडीनार, सोमनाथ में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वेरावल, सूत्रपाड़ा, कोडीनार, पोरबंदर, केशोद में बारिश हुई है। द्वारका, सलाया, खंभालिया सहित द्वारका जिले के इलाकों में भारी बारिश हुई। अमरेली और जूनागढ़ जिलों में भी बारिश हुई।