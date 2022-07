12 घंटे में 127 तहसीलों में बारिश, डांग की सुबिर में साढ़े सात इंच

16 तहसीलों में तीन इंच से अधिक

Rain in 127 tehsils in 12 hours, 7.5 inches in Dang's Subir

अहमदाबाद Published: July 13, 2022 10:40:10 pm

अहमदाबाद. Gujarat राज्य में बुधवार सुबह से शाम तक 12 घंटे में 127 तहसीलों में Light to heavy rain हुई। इनमें से सबसे अधिक डांग जिले की सुबिर में साढ़े सात इंच से अधिक (184 मिलीमीटर) दर्ज की गई।

Kaprada Tehsil of Valsad District वलसाड जिले की कपराडा तहसील में साढ़े छह इंच, नवसारी की वंसदा में सवा पांच इंच और डांग की आहवा में पांच इंच तक पानी गिरा। गिरसोमनाथ जिले की गिर गढड़ा व सूत्रापाड़ा, डांग जिले वघई और तापी जिले की डोलवन तहसील में साढ़े चार-चार इंच पानी गिरा। वलसाड जिले की वापी में चार इंच बारिश हुई। राज्य की कुल 16 तहसीलों में तीन इंच या उससे अधिक बारिश दर्ज की गई है। सात तहसीलों में दो इंच से अधिक और तीन इंच से कम बारिश हुई है। जबकि 23 तहसीलों में एक इंच से अधिक और दो इंच से कम बरसात हुई है। अन्य 81 तहसीलों में एक इंच से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी चार दिनों तक राज्य के विविध भागों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी है।

इन जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने आगामी चार दिनों तक राज्य के विविध भागों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी है। गुरुवार को डांग नवसारी, वलसाड, गिरसोमनाथ एवं जूनागढ़ में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। इनके अलावा नर्मदा, सूरत, तापी, अमरेली, भावनगर, दीव आणंद, अरवल्ली, दाहोद, महिसागर, पंचमहाल, साबरकांठा, भरुच, छोटा उदेपुर, वडोदरा, जामनगर, राजकोट एवं कच्छ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आगामी दिनों में भी इन जिलों में बारिश का जोर रहने के आसार हैं।

