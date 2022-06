Gujarat: गुजरात में मौसम का बदला मिजाज, अमरेली में कई जगहों पर बारिश, शेत्रुंंजी नदी में उफान

अहमदाबाद Published: June 07, 2022 11:12:50 pm

Rain lashes in Several Parts of Amreli, Bhavnagar district in Gujarat गुजरात में सौराष्ट्र के अमरेली जिले सहित कुछ भागों में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदल गया। कई जगहों पर हल्की से तेज बारिश हुई। अमरेली जिले में हुई बारिश के कारण शेत्रुंजी नदी में उफान आ गया। अहमदाबाद समेत कुछ शहरों में शाम को बूंदाबांदी भी हुई। जिससे गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

मंगलवार को अमरेली जिले के सावरकुंडला समेत ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। लगभग दो इंच बारिश होने के कारण शेत्रुंजी नदी में उफान आ गया। जिले के लाठी शहर में भी जोरदार बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरने की खबर है। भावनगर जिले के कई इलाकों में भी बारिश हुई। इनमें जेसर जेसर, देपला, छापारियाली, सेरडा, कात्रोडी समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार शाम चार बजे से छह बजे तक अमरेली जिले की लाठी तहसील में 46 मिलीमीटर बारिश हुई। भावनगर जिले के जेसर में 11 मिलीमीटर और वल्लभीपुर में दो मिलीमीटर बारिश हुई।

बारिश के कारण बदले माहौल में ठंडक होने से लोगों ने राहत की सांस ली। जेसर तहसील में सुबह से आसमान बादलों से भरा रहा। दोपहर बाद अचानक बारिश होने लगी थी।

तेज हवा के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को बनासकांठा, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, बोटाद, अमरेली, भावनगर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी तरह गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को भी राज्य के विविध भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।



अहमदाबाद रहा सबसे गर्म



राज्य में मंगलवार को भी सबसे अधिक 42 डिग्री सेल्सियस तापमान अहमदाबाद शहर का रहा। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में शाम को हवा के साथ बूंदाबांदी होने के कारण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। अहमदाबाद के अलावा दूसरा सबसे गर्म शहर गांधीनगर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा वडोदरा शहर का अधिकतम तापमान 40.2, राजकोट का 39.6, सुरेन्द्रनगर का 40.7 और सूरत का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। संभावना जताई गई है कि अगले दिनों में सभी जगहों पर तापमान में दो से तीन डिग्री की कमी आ सकती है। पढ़ना जारी रखे

