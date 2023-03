Gujarat: मार्च अंत तक तैयार हो जाएगा राजकोट का ग्रीनफील्ड हीरासर एयरपोर्ट, रनवे की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू

अहमदाबादPublished: Mar 04, 2023 09:48:43 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Rajkot Greenfield Hirasar Airport will be ready by the end of March -गुजरात का सबसे लंबा 3.4 किलोमीटर रनवे वाला एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड हीरासर-पानी की निकासी के लिए रन वे के अंदर 700 मीटर से ज्यादा लंबी टनल भी बिछाई गई है, बोइंग 737 जैसे जंबो विमान भी भर सकेंगे उड़ान, कर सकेंगे लैडिंग

