Ahmedabad : साबरमती-कांकरिया तालाब के पानी की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

अहमदाबाद Updated: June 05, 2022 10:06:34 pm

Ahmedabad. गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) ने 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से साबरमती, महीसागर, तापी, दमणगंगा नदियों और अहमदाबाद कांकरिया तथा थोळ झील पर रीयल टाइम ऑनलाइन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है। इस पर काम भी जारी है। इससे नदियों और तालाबों के पानी की गुणवत्ता पर रीयल टाइम निगरानी रखते हुए उसे सुधारने के सटीक कदम उठाए जा सकेंगे। यह जानकारी रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जीपीसीबी के सूरत, सरीगाम, अंकलेश्वर प्रादेशिक कार्यालय भवनों तथा एमिशन ट्रेडिंग स्कीम का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने खतरनाक कचरे के परिवहन पर नजर रखने के लिए तैयार किए गए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह दिवस हमारे अतीत पर दृष्टि डालते हुए वर्तमान स्थिति के उपायों के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल उज्ज्वल भविष्य की नई राह बनाने का अवसर है। सीएम ने राज्य के उद्योगों को भी पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के साथ विकास में सहभागी बनने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के उद्योगों के प्रयासों में उनके साथ है। उनके उचित एवं वाजिब मुद्दों के लिए मुख्यमंत्री या पर्यावरण मंत्री के द्वार खुले हैं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री जगदीशभाई विश्वकर्मा ने उद्योगों से हमारे धर्मस्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम में आगे आने की अपील भी की। वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सोलंकी ने स्वागत भाषण दिया। सीएम ने प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण और निस्तारण की मुहिम में सक्रिय योगदान देने वाले उद्योगों एवं संस्थानों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महापौर किरीट कुमार परमार, विधायक अरविंदभाई पटेल, मनपा आयुक्त लोचन शहेरा, जीपीसीबी चेयरमैन आर.बी. बारड, फेडरेशन ऑफ इंडिया के कांतिभाई पटेल, गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स के हेमंत शाह, कई उद्योगपति, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंतागण और अग्रणी उपस्थित रहे।

सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा

Ahmedabad जीपीसीबी के विभिन्न प्लेटफार्म की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की रीयल टाइम जानकारी को एक ही प्लेटफार्म पर लाकर मॉनिटरिंग, चेक, वार्निंग- अपडेट्स के साथ बोर्ड को ज्यादा कुशलता एवं पारदर्शी तरीके से कम मानवबल के साथ प्रदूषण नियंत्रण करने में सक्षम बनाने के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए के खर्च से सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इससे तुलनात्मक ग्राफिकल डेटाबेज से रिसर्च एवं डेवलपमेंट को भी गति मिलेगी। इसके अलावा, बोर्ड की ओर से वीएलटीएस (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम) कार्यरत किया गया है। इस सिस्टम के क्लोज लूप के माध्यम से खतरनाक कचरे के प्रबंधन पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। जीपीसीबी ने हेल्प डेस्क व्यवस्था भी शुरू की है। जिसमें राज्य के चैम्बरों के मार्फत 10 से अधिक औद्योगिक एसोसिएशनों में कानूनी तथा सरकारी नियमों का मार्गदर्शन दिया जाएगा। जीपीसीबी ने उद्योगों की समस्याओं तथा उनके मुद्दों के स्थानीय स्तर पर निराकरण के लिए हर महीने के तीसरे बुधवार को दोपहर 3 से 5 बजे के दौरान राज्य के सभी प्रादेशिक कार्यालयों में ओपन हाउस के आयोजन की घोषणा की है। पढ़ना जारी रखे

