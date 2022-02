Gujarat corona : रिकवरी रेट 98 फीसदी से अधिक, वेंटिलेटर पर भी 100 से कम मरीज

गुजरात में कोरोना से लेकर राहत

24 घंटे में 1040 नए मरीज. 14 की मौत

Recovery rate more than 98 percent, less than 100 patients on ventilator

अहमदाबाद Updated: February 14, 2022 10:09:46 pm

अहमदाबाद. राज्य में कोरोना को लेकर दिन प्रतिदिन स्थिति सुधर रही है। सोमवार को रिकवरी रेट 98 फीसदी के ऊपर पहुंच गई है जबकि वेंटिलेटर पर भी अब मरीजों की संख्या 100 से कम रह गई है। 24 घंटे में नए 1040 मरीज सामने आए हैं और 14 मरीजों की मौत भी हो गई।

राज्य में सोमवार को कोरोना से मुक्त हुए 2570 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। जिससे अब रिकवरी रेट बढकऱ 98.7 फीसदी हो गई है। इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या 1192841 हो गई है। प्रदेशभर में अब एक्टिव केसों की संख्या 12667 रह गई है इनमें से 84 वेंटिलेटर पर हैं जबकि 12583 की हालत स्थिर है।

नए सामने आए मरीजों में सबसे अधिक 350 अहमदाबाद जिले के हैं, इनमें शहर के 341 हैं। इसके अलावा वडोदरा जिले में 234 में से 170 शहर के हैं। फिलहाल ये दो ही ऐसे जिले हैं जहां नए मरीजों की संख 100 से अधिक रही है। जबकि सूरत जिले में कुल 80 में से 34, गांधीनगर में 37 में से 25, राजकोट में 34 में से 13 शहर के हैं। प्रदेश के 33 जिलों में से दो जिले सुरेन्द्रनगर ओर देवभूमि द्वारका में एक भी मरीज सामने नहीं आया है। राज्य में अब कोरोना के कुल मामले 1216330 हो गए हैं।

अहमदाबाद में एक की मोत, वडोदरा में चार ने तोड़ा दम

कोरोना की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित रहे अहमदाबाद जिले में सोमवार को एक मरीज की मौत हुई है। इस महामारी के कारण 24 घंटे में सबसे अधिक चार मरीजों की मौत वडोदरा शहर में हुई है। भावनगर जिले में तीन, सूरत, पंचमहाल, मोरबी, वलसाड, महिसागर और जामनगर जिले में एक-एक मरीज की मौत हो गई। अब तक महामारी के चलते 10822 लोगों की मौत हो चुकी है।

1.58 लाख ने ली वैक्सीन प्रदेश में सोमवार को कोरोना वैक्सीन के कुल 158738 डोज दिए गए। इनमें से 66700 से अधिक डोज 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए दिए गए। 27634 को प्रिकॉशन डोज भी दिए गए। इसके साथ ही राज्य में वैक्सीन के कुल 101182409 (10.11 करोड़ से अधिक डोज दिए जा चुके हैं।

