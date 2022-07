Gujarat rains: गुजरात के आठ जिलों में भारी बारिश से रेड अलर्ट, 7 की मौत

अहमदाबाद Published: July 11, 2022 10:53:15 pm

Red Alert in 8 District of Guajrat due to heavy rain, 7 died गुजरात के आठ जिलों में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट की आशंका जताई गई है। इनमें दक्षिण गुजरात के सात जिले-भरूच, तापी, नर्मदा, सूरत, वलसाड, डांग और मध्य गुजरात का छोटा उदेपुर जिला शामिल है। इन प्रभावित जिलों में भारी बारिश के चलते राहत ब व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 18-18 टीमें तैनात की गई हैं।

राजस्व मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी सोमवार को गांधीनगर स्थित स्टेट इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (एसईओसी) में संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में वर्षा जन्य हादसों में 7 की मौत हो गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के विविध हिस्सों में आगले चार दिनों तक भारी बारिश का जोर रहने की संभावना है। सक्रिय मानसून के चलते अगले चार दिनों तक कुछ हिस्सों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।

मंत्री त्रिवेदी ने कहा कि राज्य में बारिश के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गुजरात में बारिश की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने दिनभर समीक्षा की और प्रशासन को जरूरी मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य अपने-अपने इलाकों में प्रशासन और नागरिकों के साथ लगातार निगरानी कर रहे हैं।



दस हजार से ज्यादा लोग स्थानांतरित

मंत्री त्रिवेदी के मुताबिक प्रशासन ने आणंद, देवभूमि द्वारका, कच्छ, पोरबंदर और छोटा उदेपुर, तापी, नवसारी, वलसाड, नर्मदा और वडोदरा जिले में 10,674 लोगों को स्थानांतरित किया है। इनमें से जिसमें 6853 लोगों को फिर से उनके घरों में भेजा गया है। जबकि 3821 लोगों को अभी भी सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। आश्रय स्थानों पर प्रभावितों को प्रशासन की ओर से पर्याप्त भोजन-पानी समेत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जिन पांच जिलों में भारी बारिश हुई है वहां अब तक 508 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 63 लोगों की मौत मंत्री ने यह भी बताया कि एक जून से लेकर 9 जुलाई तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा 33 लोगों की बिजली गिरने, आठ लोगों की दीवार गिरने और 16 अन्य लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई। पांच लोगों की पेड़ गिरने और एक व्यक्ति की बिजली का खंभा गिरने से मौत हुई। 272 पशुओं की मौत राज्य में एक जून से 9 जुलाई तक 272 मवेशियों की मौत हो गई। 179 तहसीलों में बारिश उधर सोमवार को राज्य में भारी बारिश का सिलसिला बरकरार रहा। सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक प्रदेश की 179 तहसीलों में बारिश हुई। इनमें से 41 तहसीलों में दो इंच से अधिक बारिश हुई। सबसे अधिक 18 इंच के करीब (448 मिलीमीटर) बारिश नर्मदा जिले की डेडियापाडा तहसील में दर्ज की गई। पढ़ना जारी रखे

