Gujarat: महात्मा गांधी को समर्पित होगा पुनर्विकसित साबरमती स्टेशन

अहमदाबादPublished: Dec 26, 2022 05:14:16 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat. Redeveloped, Sabarmati railway station, Mahatma Gandhi, Ahmedabad

Gujarat: Redeveloped Sabarmati station will be dedicated to Mahatma Gandhi पश्चिम रेलवे का पुनर्विकसित साबरमती स्टेशन महात्मा गांधी को समर्पित होगा और ऐतिहासिक दांडी मार्च का स्मरण कराएगा।

इसे मल्टी-मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है जो रेलवे,

हाई स्पीड रेलवे स्टेशन हब, मेट्रो और बस रैपिड ट्रांजिट रूट को एकीकृत करेगा।

इससे परिवहन के सभी साधनों में यात्रियों के लिए सुगम इंटरचेंज होगा।