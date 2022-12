Gujarat: हाइवे-कैनालमैन के रूप में जाने जाते हैं ये पूर्व अधिकारी, बने गुजरात के सीएम के सलाहकार

Published: Dec 27, 2022 10:51:17 pm

Retired officer, S S Rathore, appointed, Advisor, Gujarat CM

Ex IAS officer S S Rathore appointed as Advisor to Gujarat CM देश के पूर्व वित्त व राजस्व सचिव डॉ हसमुख अढिया को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व अधिकारी एस. एस. राठौड़ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं।

गुजरात इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी रह चुके राठौड ने राज्य सरकार में सडक़ एवं भवन विभाग तथा जल संसाधन विभाग में सचिव के रूप में कार्य किया। वे वर्ष 2014 में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए।