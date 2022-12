Gujarat: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के इन मोस्ट वांटेड आरोपियों पर दो-दो लाख का इनाम

अहमदाबादPublished: Dec 18, 2022 10:18:37 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Reward of two lakh each on the most wanted accused of Ahmedabad serial blasts

-आरोपियों की जानकारी देने वाले का नाम रहेगा गुप्त, दिया जाएगा इनाम

-गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने की घोषणा

Gujarat: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मोस्ट वांटेड आरोपियों पर दो-दो लाख का इनाम