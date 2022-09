Gujarat : सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच की रेखा को पाटने का काम : स्वास्थ्य मंत्री पटेल

मणिनगर में 100 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी असपताल में कार्डियोलोजी व अन्य यूनिट शुरू

अहमदाबाद Published: September 09, 2022 10:43:57 pm

अहमदाबाद. Health Minister Rishikesh Patel स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि राज्य में सरकारी और निजी hospitla अस्पतालों के बीच की जो रेखा है उसे पाटने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने शुक्रवार को यहां मणिनगर क्षेत्र स्थित केयर एंड क्योर हॉस्पिटल में काडियोलोजी, आईवीएफ और हाई रिस्क अॅाब्सटेट यूनिट (Cardiology, IVF and High Risk Obstetric Unit at Care and Cure Hospital in Maninagar ) का उद्घाटन किया।

मंत्री पटेल ने कहा कि PMJAY पीएमजेएवाई योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकारी, निजी और मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के बीच की पतली रेखा को भी पाटने का काम किया जा रहा है। केयर एंड क्योर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निदेशक डॉ. परेश शाह ने कहा कि पिछले एक वर्ष लोगों की सेवा कर रहे हैं। अस्पतालकी टीम में कई अनुभवी चिकित्सक हैं। उनके अनुसार अस्पताल में प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

गुजरात में कोरोना के 204 नए मरीज सूरत जिले में सर्वाधिक 62, अहमदाबाद में 48 अहमदाबाद. गुजरात में शुक्रवार को कोरोना के 204 मरीज सामने आए हैं। नए मरीजों में सबसे अधिक 62 सूरत जिले के हैं। अहमदाबाद जिले में 48, वडोदरा जिले में 23, राजकोट में 17, वलसाड में आठ, बनासकांठा में सात, भरुच एवं पोरबंदर में छह-छह तथा नवसारी जिले में पांच मरीजों की पुष्टि हुई है।

प्रदेश में 24 घंटे में 190 लोग कोरोना से मुक्त हुए, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद एक्टिव केस 1377 रह गए हैं। इनमें से पांच वेंटिलेटर पर हैं। अब कोरोना से रिकवरी रेट 99.03 फीसदी है। पढ़ना जारी रखे

