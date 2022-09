Gujarat: मुख्यमंत्री राहत कोष से अब तक 8 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता

अहमदाबाद Published: September 20, 2022 09:41:37 pm

Ahmedabad. राज्य के नागरिकों को गंभीर प्रकार के रोगों के उपचार में, ऑपरेशन खर्च होने वाले खर्च में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के तहत इस वर्ष अब तक मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 8 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है। सितंबर-2022 तक कुल 306 मामलों में 8.5 करोड़ रुपए की सहायता मंज़ूर की गई है। नागरिकों के आवेदन के बाद किडनी, कैंसर, हार्ट तथा लीवर जैसे गंभीर रोगों के उपचार/ऑपरेशन के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों में निर्धारित खर्च की लगभग 1/3 (एक तिहाई) सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाती है। पूर्व में वार्षिक एक लाख की आय वाले नागरिकों को ही यह लाभ मिलता था, परंतु राज्य सरकार ने अब अधिक नागरिकों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जनवरी-2022 के प्रस्ताव से 4 लाख की आय वाले नागरिकों को भी सहायता का भुगतान मंज़ूर किया है।

यूं मंजूर हुई राशि

-दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से 20 सितंबर 2022 तक की अवधि में अलग-अलग कुल 3472 मामलों में 36 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मंज़ूर की गई है। दिनांक 1 जनवरी 2022 से 20सितंबर 2022 तक कुल 333 मामलों में 8.5 करोड़ रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से चुकाई गई है। लाभार्थी बोले हुए बड़ी मदद

राजकोट निवासी 61 वर्षीय मंजुलाबेन वि_लभाई सरधारा को बोनमेरो ट्रांसप्लांट कराना था। उन्हें राहत कोष से 2,33,000 रुपए मंज़ूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के मार्गदर्शन व इस सहायता से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। अमरेली के बाबपुर निवासी 21 वर्षीय केयुरभाई राजेशभाई गोंडलिया को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। ऐसे समय में मुख्यमंत्री राहत कोष से 7,50,000 की सहायता मंजूर होने से उपचार में बड़ी राहत मिली। पढ़ना जारी रखे

