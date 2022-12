Saptak: इस बार तीन महान संगीतज्ञों को समर्पित होगा सप्तक संगीत महोत्सव

अहमदाबादPublished: Dec 19, 2022 09:13:25 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Ahmedabad, Saptak, music festival, 2023, dedicated, 3 great musicians

Saptak: इस बार तीन महान संगीतज्ञों को समर्पित होगा सप्तक संगीत महोत्सव

Saptak will be dedicated to 3 great musicians हर वर्ष की तरह अगले वर्ष भी 1 जनवरी से सप्तक शास्त्रीय संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा। देशभर में सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह सबसे बड़ा शास्त्रीय संगीत समारोह में इस बार कथक सम्राट पंडित बिरजू महारा व महान संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा को समर्पित होगा।

इस बार का सप्तक संगीत समारोह तबला सम्राट पंडित किशन महाराज की 100वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि के रूप में रहेगी। तीनों महान कलाकारों का सप्तक के साथ लंबा रिश्ता था। उनके लिए सप्तक हमेशा प्यारा था। सप्तक दुनिया का ऐसा पहला भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव है जो लगातार 13 दिनों तक चलता है।

अब तक सप्तक तबला सम्राट पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की 100वीं वर्षगांठ भी मनाएगा। बनारस घराना के महान तबला वादक सप्तक की स्थापना के साथ से जुड़े हुए थे। उन्होंने 1980 के पहले सप्तक संगीत समारोह में महान सितार वादक पंडित रविशंकर के साथ अपनी प्रस्तुति दी थी। सप्तक के संस्थापक ट्रस्टी पंडित नंदन मेहता भी पंडित किशन महाराज के शागिर्द रहे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनारस घराने के 15-20 तबला वादक तबले के अलग-अलग रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। इनमें तबला सोलो तबला ट्रायो, ताल वाद्य कचहरी और कमला शामिल है।

पंडित किशन महाराज को समर्पित तबले से जुड़े कुछ लाइव परफॉर्मेंस होंगे। इनमें पंडित कुमार बोस का ताल वाद्य कचेरी, जय चंद्र राव का मृदंगम, गिरिधर उडुपा का घाटम शामिल होगा।

तीन अलग-अलग घरानों के तबला वादक भी अपनी प्रस्तुति देंगे जिनमें पंडित योगेश समशी, उस्ताद अकरम खान और संजू सहाय शामिल हैं। यह तीनों 1997 में पंडित किशन महाराज ( तबला), पंडित बिरजू महाराज (नाल) और पंडित रविशंकर उपाध्याय (पखावज) की याद ताजा कराएंगे।