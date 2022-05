SC Collegium: जस्टिस छाया को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर पदोन्नति की सिफारिश

May 17, 2022

SC collegium recommends Justice R M Chhaya for elevation as CJ of Guwahati High Court सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस आर एम छाया को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की है। जस्टिस छाया के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पारित किया है।

वर्ष 1961 में वेरावल में जन्मे जस्टिस छाया को वर्ष 2011 में गुजरात हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। एम एस यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद अहमदाबाद के एल ए शाह कॉलेज से उन्होंने एलएलबी किया। इसके बाद वर्ष 1984 में उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस आरंभ की। वे गुजरात हाईकोर्ट में सहायक लोक अभियोजक व अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में सेवा दे चुके हैं। कुछ ही दिनों पहले गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस जे बी पारडीवाला को पदोन्नति देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति की गई।

