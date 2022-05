गुजरात के आदिवासी विस्तारों में सिकलसेल एनिमिया का स्क्रेनिंग

14 जिलों में 96 लाख में से मिले सिकलसेल के मरीज

अहमदाबाद Published: May 27, 2022 10:06:31 pm

अहमदाबाद. Gujarat गुजरात के आदिजाति बहुल्य जिलों में अनुवांशिक Screening of sickle cell anemia in tribal areas of Gujarat सिकलसेल एनिमिया रोग को नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विविध कदम उठाए गए। पिछले सोलह सालों में की गई स्क्रेङ्क्षग में अब तक राज्य के विविध हिस्सों में 29255 लोग सिकलसेल से पीडि़त मिले हैं।

केन्द्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनेस्ट्रेटिव रिफोर्मर्स एंड पब्लिक ग्रिवसिंस की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में आयोजित एक वेबिनार में यह बात सामने आई। केन्द्रीय विज्ञान एवं तकनीक विभाग के मंत्री डॉ. जीतेन्द्र प्रसाद की उपस्थिति में आयोजित वेबिनार में गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व प्रधान सचिव डॉ. अमरजीतसिंह ने कहा कि राज्य में विविध कदम उठाए जाने से रोगियों में कमी आई है। उनके अनुसार आदिजाति बहुल्य सूरत, तापी, वलसाड, नवसारी, डांग भरुच, नर्मदा, छोटा उदेपुर, दाहोद, पंचमहाल, साबरकांठा, अरवल्ली, महिसागर एवं बनासकांठा समेत 14 जिलों में आदिजाति समुदाय के लोगों को सिकलसेल एनिमिया के लिए वर्ष 2006 से स्क्रेनिंग व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब तक 96 लाख लोगों को स्क्रेनिंग किया जा चुका है। इनमें से 722564 लोगों को सिकलसेल ट्रेट (लक्षण) मिले हैं जबकि 29255 लोग इस रोग से पीडि़त पाए गए।

कदम उठाए जाने से कम हुए हैं रोगी

स्वास्थ्य विभाग ने स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर मरीजों को नियमित काउंसलिंग तथा उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही रोग न फैले इसके लिए जन समुदाय में जागरुकता भी फैलाई गई है। इस तरह के मरीजों का निशुल्क उपचार के अलावा जरूरतमंदों को निशुल्क रक्त भी चढ़ाया जाता है। सरकार के विविध प्रयासों से सिकलसेल के रोगियों में कमी आई है।

इस वेबिनार में देश के विविध भागों से आईएएस अधिकारियों के अलावा, स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सक भी मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

