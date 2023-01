Ahmedabad: अमरीका से लौटे बुजुर्ग ने पत्नी की हत्या कर की आत्महत्या की कोशिश

अहमदाबादPublished: Jan 12, 2023 10:48:04 pm Submitted by: nagendra singh rathore

senior citizen tried to commit suicide by killing his wife

-भतीजे को वॉट्सएप पर भेजा सुसाइड का मैसेज

-फायरब्रिगेड और पुलिस पहुंची तो दोनों मिले थे लहूलुहान

