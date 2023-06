Gujarat: गोहिल ने गांधी आश्रम से गुजरात प्रदेश मुख्यालय तक निकाली पदयात्रा

अहमदाबादPublished: Jun 18, 2023 05:22:04 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Shaktisinh Gohil took out padyatra from Gandhi Ashram to GPCC HQ in Ahmedabad गुजरात के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्म दिन के अवसर पर सोमवार को अपना पदभार संभालेंगे। गत सप्ताह गुजरात से राज्यसभा सांसद गोहिल को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे अब तक इस पद रहे जगदीश ठाकोर का स्थान लेंगे।इससे पहले उन्होंने रविवार को गांधी आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया। यहां पर भजन व प्रार्थना में भाग लिया। इसके बाद गांधी आश्रम से पालडी स्थित गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति (जीपीसीसी) के मुख्यालय तक पदयात्रा निकाली। इसमें उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हजारों समर्थक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता अमित चावड़़ा, उपनेता शैलेष परमार, कांग्रेस महासचिव दीपक बाबरिया, कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल व इंद्र विजय सिंह गोहिल, विधायक व पूर्व केन्द्रीय मंत्री तुषार चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अर्जुन मोढ़वाडिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी व सिद्धार्थ पटेल, विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता परेश धानाणी व सुखराम राठवा सहित अन्य नेता मौजूद रहे।