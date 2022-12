Gujarat: शंकर चौधरी गुजरात विधानसभा के होंगे नए स्पीकर, जेठा भरवाड़ डिप्टी स्पीकर

Shanker Chaudhary will be new speaker of Gujarat assembly थराद से भाजपा विधायक शंकर चौधरी गुजरात विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। वहीं सेहरा से वरिष्ठ भाजपा विधायक जेठा भरवाड नए डिप्टी स्पीकर होंगे।

चौधरी व भरवाड ने सोमवार को क्रमश: विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के तौर पर अपने-अपने नामांकन दाखिल किए। वहीं कांग्रेस की ओर से इन पदों के लिए कोई दावेदारी नहीं की गई। इस तरह दोनों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है।

इससे पूर्व चौधरी ने नामांकन भरने से पहले प्रदेश भाजपा मुख्यालय कमलम जाकर भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। दावेदारी नहीं करने पर

गुजरात विधानसभा का एक दिवसीय सत्र मंगलवार को होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत सम्बोधन करेंगे।

गुजरात अनधिकृत विकास को नियमित करनेे संबंधित विधेयक-2022 को पारित किया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा को 156 सीटें मिली हैं वहीं कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटों से संतोष करना पड़ा है। 3 विधायक निर्दलीय हैं वहीं समाजवादी पार्टी का एक विधायक है।