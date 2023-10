Ahmedabad: गुजरात विद्यापीठ में हर माह के अंतिम शनिवार को होगा एक घंटे का सामूहिक स्वच्छता श्रमदान

अहमदाबाद

shramdaan on the every last Saturday of month in Gujarat Vidhyapith -राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात विद्यापीठ परिसर में की सफाई, विद्यार्थियों को किया प्रोत्साहित

