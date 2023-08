Signature Bridge: ओखा-बेट द्वारका के बीच सिग्नेचर ब्रिज का काम जल्द होगा पूरा

अहमदाबादPublished: Aug 01, 2023 11:27:25 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Signature Bridge, Okha, Bet Dwarka, Gujarat

Signature Bridge: ओखा-बेट द्वारका के बीच सिग्नेचर ब्रिज का काम जल्द होगा पूरा

Signature Bridge between Okha and Bet Dwarka will be over by Oct end प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट-सिग्नेचर ब्रिज- का काम जल्द पूरा हो जाएगा। ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाले इस 2320 मीटर लंबे ब्रिज का 92 फीसदी काम हो चुका है। इसके अक्टूबर के अंत निर्मित होने की पूरी संभावना है। इस पर 978 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दर्शनार्थियों के लिए विशेष सुविधाओं से लैस इस ब्रिज से अब श्रद्धालुओं व लोगों को ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए फेरी बोट की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। फिलहाल ओखा से बेट द्ावरका जाने के लिए फेरी बोट की मदद लेनी पड़ती है।