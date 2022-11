Gujarat: गुजरात की सत्ता पर भाजपा का दबदबा, 1995 से पार्टी लगातार जीत रही हर चुनाव

Submitted by:

Since 1995, BJP winning every election in Gujarat हिन्दुत्व की प्रयोगशाला माने जाने वाले गुजरात में 1995 से भाजपा की सत्ता लगातार बरकरार रही है। पार्टी पहली बार गुजरात में 1995 में सत्ता में आई। इसके बाद से भाजपा हर चुनाव जीतती रही है। केशूभाई पटेल के नेतृत्व में पार्टी ने 1995 और 1998 में जीत पाई। तब पार्टी को क्रमश: 121 और 117 वोट मिले थे। यदि शंकर सिंह वाघेला के बागी होने और उनके मुख्यमंत्री बनने के समय (1996-1997) पार्टी को थोड़ा झटका लगा था लेकिन फिर पार्टी मजबूती से उभरी।कच्छ में विनाशकारी भूकंप के बाद केशूभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी गुजरात की राजनीति में आए। तब से लगातार भाजपा ने गुजरात में अपनी पकड़ बनाए रखी।गोधरा दंगों की पृष्ठभूमि में हुए वर्ष 2002 के चुनाव में पार्टी को 122 सीटें, 2007 में 117 सीटें और 2012 में 115 सीटें मिलीं।मोदी के गुजरात की राजनीति से केन्द्र में पहुंचने के बाद हुए 2017 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली लेकिन पार्टी ने बहुमत का आंकड़े को पार कर फिर से सत्ता हथियाई। भाजपा की गुजरात में यह लगातार छठी जीत थी। गुजरात में पिछले 20 वर्षों से भाजपा को वोट प्रतिशत बढ़ता गया है। हालांकि 2002 के बाद से सीटें लगातार घटी हैं लेकिन पार्टी को प्रदेश में सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सका।पार्टी ने गत वर्ष मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जगह हटाकर भूपेन्द्र पटेल के रूप में नया मुख्यमंत्री बनाया वहीं पूरी कैबिनेट को बदल दिया। इस बार भी भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति पर निर्भर है।