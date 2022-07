Gujarat riots case: एसआईटी ने कहा , जाकिया जाफरी को उकसाकर झूठी शिकायत दर्ज कराईं

अहमदाबाद Published: July 20, 2022 10:53:01 pm

Gujarat riots case: SIT says, Teesta Setalwad and others instigated Zakia Jafri to file false complaint गुजरात दंगा मामले में झूठे सबूत व फर्जी दस्तावेज की जांच को लेकर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कहा कि तीस्ता सेतलवाड़ सहित उनके सहयोगियों ने जकिया जाफरी को उकसाकर ही राज्य सरकार के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराईं जिससे गुजरात को बदनाम किया जा सके।

मेट्रोपोलिटन अदालत में इस मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ व पूर्व डीजीपी आर बी श्री कुमार की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से यह बात कही।

वरिष्ठ सरकारी वकील मितेश अमीन ने दलील दी कि कांग्रेस नेताओं के साथ मिलीभगत कर आरोपियों ने गुजरात सरकार को अस्थिर करने का भी प्रयास किया। एसआईटी ने दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि गुजरात दंगों को सरकार व पुलिस प्रायोजित साबित करने के लिए तीस्ता व उनके सहयोगियों ने एक बडी साजिश के तहत यह दुष्प्रचार फैलाया। याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी

गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के बाद गुजरात पुलिस ने तीस्ता सेतलवाड, आर बी श्रीकुमार व संजीव भट्ट को गिरफ्तार किया।

भट्ट को न्यायिक हिरासत में भेजा उधर इसी मामले में गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। रिमांड अवधि पूरी होने पर एसआईटी ने बुधवार को भट्ट को अदालत में पेश किया जहां अदालत ने भट्ट को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पढ़ना जारी रखे

