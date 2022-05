Ahmedabad छह पिस्तौल और 526 कारतूसों के साथ तीन गिरफ्तार

मध्यप्रदेश से अहमदाबाद में अवैध रूप से हथियार बेचने का पर्दाफाश

अहमदाबाद Published: May 27, 2022 10:50:27 pm

अहमदाबाद Ahmedabad Crime branch अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ( Six pistols and 526 cartridges) 526 कारतूस और छह पिस्तौल के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। Police पुलिस जांच में सामने आया है कि मध्यप्रदेश से हथियार मंगाकर अहमदाबाद में अवैध रूप से बेचे जा रहे थे।

Ahmedabad Crime Branch Additional Commissioner of Police Premveer Singh, Deputy Commissioner of Police Chaitanya Mandleek अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रेमवीरसिंह, उप पुलिस आयुक्त चैतन्य आर. मंडलीक की सूचना पर Police Inspector BP Desai's team पुलिस निरीक्षक बीपी देसाई की टीम अवैध रूप से हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई थी। इस दौैरान सूचना मिलने पर टीम के सदस्यों ने juhapura जुहापुरा में रह रहे व मूल उत्तरप्रदेश के मोहम्मद साजिद शेख उर्फ लालो (34) को हिरासत में लिया गया।

तलाशी के दौरान उसके पास से देशी बनावट वाली चार पिस्तौल व 516 कारतूस मिले। पुलिस की गहन पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया था कि इन हथियारों और कारतूसों को मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में रहने वाले फरीद दिलावर अजमेरी तथा हैदर पठाण के पास से मंगाए थे। बताया गया है कि भोपाल से ये दोनों व्यक्ति चार माह पूर्व हथियार बेचकर गए थे। उन हथियारों में से सरखेज निवासी इदरीश उर्फ इदु तथा वेजलपुर निवासी मोहम्मद महबूब नामक दो जनों को बेचे गए थे। इन दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे दो पिस्तौल और कारतूस जब्त किए। इस तरह से तीनों आरोपियों के पास से छह पिस्तौल एवं 526 कारतूस मिले हैं। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

