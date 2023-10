Ahmedabad: अब खादी के पोस्टकार्ड पर नजर आएगी साबरमती आश्रम की स्केच ड्रॉइंग-वास्तुकला

अहमदाबादPublished: Oct 02, 2023 10:26:13 pm Submitted by: nagendra singh rathore

sketch drawing of Sabarmati Ashram will be seen on Khadi postcard गांधी जयंती पर जारी हुए पोस्टकार्ड, गांधी से जुड़े 11 संस्थानों के आर्किटेक्चर ड्रॉइंग के खादी पोस्टकार्ड भी जारी

Ahmedabad: अब खादी के पोस्टकार्ड पर नजर आएगी साबरमती आश्रम की स्केच ड्रॉइंग-वास्तुकला

नगेन्द्र सिंह अहमदाबाद. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आवास स्थल और आजादी के आंदोलन का अहम केन्द्र रहे साबरमती आश्रम की स्केच ड्रॉइंग (चित्रकला) और आर्किटेक्चर ड्रॉइंग को अब लोग खादी के पोस्टकार्ड पर भी देख सकेंगे। डाक के विशेष कवर पर भी यह नजर आएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जंयती पर सोमवार (2 अक्टूबर) को इस विशेष पोस्टकार्ड व कवर को जारी किया गया। इसकी विशेषता यह है कि यह कागज पर न होकर खादी पर प्रिंट हुआ है। जिससे इसे 100 सालों तक संजोकर रखा जा सकता है। पीले रंग का न होकर खादी के रंग का ऑफ व्हाइट में होगा। गांधी जयंती पर मुख्य अतिथि बनीं मुंबई मणि भवन गांधी संग्रहालय की अध्यक्ष ऊषा ठक्कर और गुजरात सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल नीरज कुमार ने गांधी जयंती पर इन्हें जारी किया। इस दौरान साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एडं मेमोरियल ट्रस्ट के निदेशक अतुल पंड्या, उप निदेशक डॉ.विराट कोठारी, सचिव अमृत मोदी व अन्य गांधीवादी व लोग उपस्थित रहे।