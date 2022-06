'2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगी अप्रत्याशित जीत'

Ahmedabad MP, Dr Kirit Solanki, BJP, won, unbelievely, Gujarat assembly election

Ahmedabad MP Dr Kirit Solanki says, BJP will won unbelievely in Gujarat assembly electionउदय पटेलअहमदाबाद पश्चिम (सुरक्षित) सीट के सांसद डॉ. किरीट सोलंकी लगातार तीन टर्म से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। आगामी 17 जून को अपने जीवन के 72 वर्ष पूरे कर 73वें साल में प्रवेश करने वाले सोलंकी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिक मानते हैं।लोकसभा में सर्वाधिक उपस्थिति, सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा प्राइवेट बिल लाने में उनका दूसरा स्थान है। वे पैनल स्पीकर के रूप में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं।चिकित्सक के लिए डॉ. बी सी रॉय पुरस्कार और श्रेष्ठ सांसद का अवार्ड जीत चुके डॉ. सोलंकी ने चिकित्सक के रूप में 40 वर्ष तक लोगों की सेवा और उसके बाद राजनीति के माफऱ्त लोगों की सेवा में जुटे हैं। वे मानते हैं कि उनके जीवन पर डॉ भीम राव बाबा साहब अंबेडकर, पिता प्रेमजी भाई सोलंकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव रहा।पत्रिका ने मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उनसे बातचीत की। पेश है इस बातचीत के कुछ अंश:1) सवाल: मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं?जवाब: भारत के आजादी के बाद के 75 वर्षों को 2 हिस्से में-एक मोदी से पहले और दूसरा उनके बाद की स्थिति में बांटा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल को विस्तृत परिपेक्ष्य में देखें तो पता चलता है कि उनके नेतृत्व में देश में सुशासन, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर लाने में सफलता मिली है। पिछली सरकारों ने भी काम किया, लेकिन मोदी के नेतृत्व में जो काम गरीबों, वंचितों, आदिवासी, शोषित, दलित, महिलाओं के लिए किया गया वह काबिले तारीफ है।प्रधानमंत्री ने सबसे पहले लोगों में स्वच्छता को लेकर राष्ट्र को संदेश दिया। खुद झाड़ू लेकर वे सडक़ों पर उतरे। आज यह मुहिम का हिस्सा हो चुका है। महिलाओं के खुले में शौच की समस्या को लेकर काम किया। देश में 15 करोड़ शौचालय बने। धुएं से महिलाओं को उबारने को लेकर रसोई गैस के लिए उज्ज्वला योजना, सामान्य लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में शामिल करने के लिए 45 करोड़ के बैंक खाते खुलवाए गए। इनमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के हैं। इसे आधार के साथ लिंक किया। डीबीटी का निर्णय काफी लैंडमार्क निर्णय था। यह महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत अहम था।बीमारियों के उपचार को लेकर आयुष्मान भारत की योजना, आवास को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली को लेकर ज्योतिग्राम योजना और नल से जल योजना आदि कई योजनाएं लोगों को केंद्र में रख कर की गई। कोरोना के दौरान वैक्सिनेशन और युद्धग्रस्त यूक्रेन से 22 हजार विद्यार्थियों-लोगों को भारत वापस लाना, काफी सराहनीय रहा। भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी मजबूत करने में उनका काफी अहम योगदान रहा।2) सवाल: क्या आपको लगता है कि ये सभी योजनाएं और इसका अमलीकरण 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए काफी मददगार साबित हुए।जवाब: इन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचा। पहले भाजपा के लिए यह माना जाता था कि यह पार्टी अगड़ी जातियों और अमीर लोगों की है लेकिन मोदी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया। गरीब लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी के चलते विकास हुआ। लोगों के लिए जो निर्णय लिए गए उसका चुनाव में काफी फायदा मिला।3) सवाल: 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं?जवाब: पूरे देश में जनता को प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिला हुआ है। देश के लोग उन्हें चाहते हैं। देश के लोग जिस नेतृत्व की इच्छा रखते थे, वह नेतृत्व उन्हें मिल रहा है। देश में माहौल उनके पक्ष में है। इसलिए मोदी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में 2014 और 2019 से भी ज्यादा सीटों से पार्टी को जीत मिलेगी।4) सवाल: गुजरात विधानसभा में आप को पार्टी की स्थिति: कैसी देखती है?