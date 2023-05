BCCI: अहमदाबाद में 27 को बीसीसीआई की एसजीएम

Special General Meeting of BCCI on May 27 in Ahmedabad आईपीएल फाइनल मुकाबले से एक दिन पहले 27 मई को बीसीसीआई की विशेष सामान्य सभा (एसजीएम) आयोजित होगी। इस एसजीएम में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह सहित अन्य पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पांच प्रमुख मुद्दे रहेंगे। भारत की मेजबानी में अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप टूर्नामेंट के लिए इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार की जाएगी। वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए कमिटी बनेगी और साथ ही यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नीति को मंजूरी दी जाएगी। आधारभूत विकास व सब्सिडी कमिटी का गठन तथा राज्यों की टीमों के ट्रेनर व फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति को लेकर दिशा-निर्देश बनाया जाएगा। विश्व कप को आरंभ होने में चार महीने का समय है लेकिन अब तक मैचों के स्थलों का चयन नहीं हो पाया है। वुमन प्रीमियर लीग तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एंड सब्सिडी कमिटी को बीसीसीआई की स्पेशल व सब कमिटी में शामिल किया जाएगा।