Vadodara SSG Hospital returning the 'lost smile' of 60 children every year हर साल 60 बच्चों की ‘खोई मुस्कान’ लौटा रहा एसएसजी अस्पताल

अहमदाबाद Updated: July 17, 2022 11:17:50 pm

राजेश भटनागर अहमदाबाद. जन्म के समय से ही कटे हुए होंठ के साथ जन्मे बच्चों की खोई हुई मुस्कान लौटाने का काम वडोदरा का सरकारी सर सयाजीराव जनरल (एसएसजी) अस्पताल कर रहा है। यहां हर साल औसतन कटे होंठ व तालू की खामी वाले 60 बच्चों की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। सर्जरी नि:शुल्क होती है।

गुजरात ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र से भी लोग अपने बच्चों की खोई मुस्कान लौटाने के लिए इस अस्पताल में पहुंचते हैं। करीब 20 फीसदी मरीजों ऐसे आते हैं जिनकी यह समस्या पहले की गई सर्जरी के चलते बढ़ी होती है। चिकित्सकों का कहना है कि यूं तो गर्भवती महिला की सोनोग्राफी में ही गर्भस्थ शिशु के परीक्षण के दौरान होंठ व तालू की खामी पकड़ में आ जाती है। जिससे लोगों को गर्भवती महिला की सोनोग्राफी अनिवार्य रूप से करानी चाहिए। फिर भी किसी कारणवश यह पकड़ में नहीं आने की स्थिति में इस प्रकार की जन्मजात खामी के साथ बच्चे जन्म लेते हैं, जिनके होंठ व तालू जन्म से ही कटे होते हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा जन्म लेता भी है तो जन्म के एक साल के भीतर उसकी सर्जरी कराने पर उसके बेहतर परिणाम मिलते हैं।

कटे होंठ होने से बालक के चेहरे की खूबसूरती बिगड़ती है। ऐसे होठ की सर्जरी बच्चे की 6 महीने की आयु तक कराने पर उत्तम परिणाम मिलता है। फटे तालू से बच्चे के बोलने में तकलीफ होती है, ऐसी सर्जरी जन्म के 1 वर्ष में कराने पर उत्तम परिणाम मिलते हैं। देरी करने पर बच्चे की आवाज का विकास हो जाता है उसके बाद यह सर्जरी कराने पर बोलने में खामी करने की संभावना रहती है। इच्छित परिणाम भी नहीं मिलते।

हर माह औसतन 4-5 सर्जरी एसएसजी अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष व सहायक प्राध्यापक डॉ. शैलेष सोनी का कहना है कि हर महीने औसतन 4-5 कटे हुए होंठ व तालू की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। साल में औसतन 60 से ज्यादा सर्जरी करके बच्चों की खोई मुस्कान लौटाई जा रही है। इनमें 5 फीसदी बच्चों होंठ दोनों तरफ कटे होते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के करीब 20 फीसदी बच्चे हर साल ऐसी सर्जरी कराने आते हैं। ऐसे बच्चे भी पड़ोसी राज्यों से सर्जरी कराने आते हैं जिनकी सर्जरी पहली बार सामान्य सर्जन के हाथों किए जाने पर कुछ खामी रह जाती है। आनुवांशिकता बड़ी वजह राजस्थान के बीकानेर के मूल के डॉ. शैलेष के. सोनी ने बताया कि माता या पिता में ऐसी खामी होने पर बच्चा ऐसी खामी के साथ जन्म लेता है। पहला बच्चा ऐसी खामी के साथ जन्म लेता है तो दूसरे बच्चे को भी ऐसी तकलीफ हो सकती है। आनुवांशिक कारण इसकी प्रमुख वजह है। गर्भस्थ शिशु की सोनोग्राफी से इसे जल्द पकड़ा जा सकता है। 