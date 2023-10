Ahmedabad: गरबा स्थल पर मेडिकल टीम के लिए रखना होगा स्टॉल, एंबुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा

Stall for medical team at the Garba venue स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश, अस्पतालों में भी गरबा के समय चिकित्सकों की टीम को रखना होगा मुस्तैद, हृदय रोग की दवाईयों का पर्याप्त स्टॉक भी रखने के निर्देश

