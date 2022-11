Ahmedabad: देश विदेश से आए चिकित्सकों ने बांटे हृदय रोग उपचार के अनुभव

अहमदाबादPublished: Nov 28, 2022 11:47:58 pm Submitted by: Omprakash Sharma

दो दिवसीय स्टर्लिंग कार्डियोलोजी समिट

Ahmedabad: देश विदेश से आए चिकित्सकों ने बांटे हृदय रोग उपचार के अनुभव

अहमदाबाद. शहर के स्टर्लिंग अस्पताल Sterling Hospital की ओर से स्टिम्युलेटिंग एक्सेलेंस इन कार्डियोलोजी एंड हेल्थकेयर की थीम पर दो दिवसीय स्टर्लिंग कार्डियोलोजी समिट Stimulating Excellence in Cardiology का आयोजन किया गया।इस सम्मेलन में शामिल देश विदेश के चिकित्सकों ने हृदय रोग के उपचार के लिए अपने अनुभाव साझा गए। विशेष कर जापान के साकाकीबारा हार्ट इंस्टीट्यूट कार्डियोवास्कूलर मेडिसिन (Sakakibara Heart Institute in Japan, Department of Cardiovascular Medicine) विभाग के उपाध्यक्ष डॉ. अत्सुसी हिरोहता ने हृदय की नलियों में जमने वाले छार से मुक्ति दिलाने वाले ऑपरेशन के संबंध में जानकारी दी। समिट के आयोजन सचिव तथा स्टर्लिंग अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के निदेशक डॉ. रसेश पोथीवाला के अनुसार देश दुनिया में बढ़ रहे हृदय रोगों के उपचार के संबंध में आधुनिक तकनीक से अवगत होने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी हैं। स्टर्लिंग अस्पताल के सीईओ डॉ. सिमरदीप एस गिल, डॉ. अनिल कुलश्रेष्ठ, डॉ. नेहल साधु समेत देश विदेश के अनेक चिकित्सकों ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।

पढ़ना जारी रखे