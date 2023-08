Ahmedabad: 1 सितंबर से लागू होगी आवारा पशु नियंत्रण नीति, आरएफआईडी टैग अनिवार्य

अहमदाबादPublished: Aug 31, 2023 10:46:00 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Stray animal control policy will be implemented from September 1 -शहर में पशुपालकों को 90 दिन में पशु रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस, पशुओं पर टैग लगवाने होंगे-शहर में आवारा पशु की समस्याओं के चलते नीति लागू करने की घोषणा

Ahmedabad. शहर में सड़कों पर पशुओं के आवारा घूमने और लोगों पर हमला करने की बढ़ती समस्या को देखते हुए अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से तैयार की गई आवारा पशु नियंत्रण नीति एक सितंबर से लागू होगी। गुजरात हाईकोर्ट की ओर से कड़ा रुख अपनाने के बाद तैयार की गई इस नीति को अहमदाबाद महानगर पालिका की स्थायी समिति मंजूरी दे चुकी है। नीति के तहत अहमदाबाद महानगर पालिका क्षेत्र में एक सितंबर से पशुपालकों को पशु रखने के लिए मनपा से लाइसेंस-परमिट लेना अनिवार्य है। यह नीति लागू होने के 90 दिनों के भीतर परमिट-लाइसेंस लेना जरूरी है। नीति के तहत प्रत्येक पशु पर आरएफआईडी आधारित टैग लगाना अनिवार्य है। पशुओं को रखने के लिए खुद की मालिकी की या फिर किराए की पर्याप्त जगह होनी जरूरी है। 90 दिन के बाद यदि शहर की सड़कों पर कोई पशु आवारा पाए जाने पर पकड़ा जाएगा और उसके मालिक की ओर से लाइसेंस नहीं लिया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।