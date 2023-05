कोई सलीम, सुरेश बनकर युवतियों को प्रेमजाल में फंसाएगा तो होगी कड़ी कार्रवाई: संघवी

अहमदाबादPublished: May 18, 2023 09:35:59 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Strict action will be taken in love jihad cases

Ahmedabad. देश में द केरल स्टोरी को लेकर कुछ राज्य सरकारों और नेताओं की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच गुरुवार को गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रेम करने का सभी को हक है। लेकिन प्रेम के नाम पर युवतियों को फंसाना और प्रेम को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। मोरबी में नवनिर्मित एसटी बस स्टेशन के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए संघवी ने कहा कि कोई सलीम यदि सुरेश के नाम पर प्रेम करके भोली-भाली युवती को फंसाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुद को ऐसी भोली भाली युवतियों का भाई बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार सख्ती से निपटेगी।