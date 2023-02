Gujarat: दो विषय में अनुत्तीर्ण होने पर पास नहीं किए जाएंगे 5वीं, 8वीं के विद्यार्थी

अहमदाबादPublished: Feb 27, 2023 09:48:47 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Students of 5th, 8th will not be passed if they fail in two subjects -कोरोना महामारी के चलते दी गई राहत 2022-23 में नहीं मिलेगी-वार्षिक परीक्षा में दो विषय में 35 फीसदी से कम अंक आने पर पुन: परीक्षा का विकल्प

Ahmedabad. गुजरात सरकार ने कक्षा पांच और आठ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मामले में अहम निर्णय की घोषणा की है। जिसके तहत पांचवीं और आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में यदि किन्ही दो विषयों में 35 फीसदी से कम अंक लाते हैं (अनुत्तीर्ण होते हैं) तो उन्हें अगली कक्षा यानि कक्षा छह व नौ में नहीं भेजा जाएगा। उन्हें अनुत्तीर्ण होने वाले विषयों में परिणाम जारी होने के दो महीने के भीतर पुन: परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा। यदि उसमें भी वे विफल रहते हैं तो उन्हें पांचवीं और आठवीं कक्षा में ही बरकरार रखा जाएगा। अन्य स्कूल में भी यदि वे प्रवेश लेते हैं तो उन्हें पांचवीं और आठवीं में ही प्रवेश दिया जाएगा। अकादमिक शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 से इस निर्णय का फिर से क्रियान्वयन करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। जिसमें बताया है कि इस संबंध में 21 सितंबर 2019 को परिपत्र जारी किया जा चुका है। जिसका अमल कराया जाएगा।