अहमदाबाद Published: June 17, 2022 11:40:48 pm

अहमदाबाद .Nutan Medical College in Visnagar विसनगर स्थित नूतन मेडिकल कॉलेज में उत्तर गुजरात में अपनी तरह की पहली सर्जरी की गई है। दरअसल एक मरीज को neck bone गर्दन की हड्डी में पिछले चार माह से टीबी के चलते असहनीय पीड़ा हो रही थी। यह ऐसी बीमारी है जो एक से तीन लाख लोगों में से किसी एक को हो सकती है। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति अच्छी है।

एशिया के सबसे बड़े Dr. J.V. modi former Medical Superintendent of Civil Hospital, Ahmedabad अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जे.वी. मोदी के नेतृत्व में यह सर्जरी की गई। महेसाणा निवासी एक मरीज को गर्दन में असहनी दर्द था। जिसके उपचार के लिए उसने मेहसाणा के कई निजी अस्पतालों में संपर्क किया। उपचार और मार्गदर्शन दिए गए लेकिन दर्द में कोई कमी नहीं आई। इसके बाद मरीज को विसनगर स्थित नूतन मेडिकल कॉलेज ले जााया गया। जहां जांच में रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से (सी१ एवं सी२ भाग) में टीबी की पुष्टि हुई थी। टीबी के कारण रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग में काफी नुकसान होने के कारण ऑपरेशन जरूरी था। निजी अस्पतालों में इसका खर्च लगभग चार लाख रुपए तक हो सकता है।

अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभागाध्यक्ष एवं चिकित्सा अधीक्षक के रूप में सेवा दे चुके डॉ. जेवी मोदी विसनगर स्थित नूतन मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होने से यह सर्जरी उनके नेतृत्व में की गई। उनकी कुशलता के कारण यह ऑपरेशन सफल रहा और मरीज की हालतअच्छी बताई गई है। दूसरी ओर मरीज को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलने से ऑपरेशन भी निशुल्क हुआ है।

स्पाइन के सी१ हिस्से में टीबी के कारण ज्यादा हुआ था नुकसान रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) के सी१ व सी२ में टीबी होना दुर्लभ होता है। बहुत कम लोगों में इस तरह की समस्या होती है। इस मरीज को सी१ हिस्सा (स्पाइन का ऊपरी भाग) टीबी से लगभग नष्ट जैसा हो गया था। इसे स्क्रू लगाकर फिट किया गया था। दो से तीन घंटे तक चली सर्जरी में न्यूरो मॉनिटिरिंग भी की गई। यह ऐसी सर्जरी है जिसमें थोड़ी सी लापरवाही से मरीज की मौत हो सकती थी। इस तरह की सर्जरी उत्तर गुजरात में संभत: पहली बार की गई है। डॉ. जे.वी. मोदी, वरीष्ठ सर्जन पढ़ना जारी रखे

