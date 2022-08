Surendranagar : 5 children died सुरेंद्रनगर : तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत

अहमदाबाद Updated: August 03, 2022 10:54:00 pm

राजकोट. सुरेंद्रनगर Surendranaagr जिले District की ध्रांगध्रा Dhrangdhra तहसील Tehsil के मेथाण-सरवाव मार्ग पर स्थित तालाब Pond में डूबने Drowning से चार Four बच्चियों Girls सहित कुल 5 बच्चों Children की मौत Death हो गई।

ध्रांगध्रा तहसील के मेथाण गांव के समीप मेथाण-सरवाव मार्ग पर मजदूरी करने वाले 2 परिवारों Families की प्रियंका पारसिंह, दिनकी पारसिंह, अल्केश पारसिंह, लक्ष्मी प्रतापसिंह, संजला प्रतापसिंह सहित 5 बच्चे बुधवार Wednesday दोपहर Afternoon में तालाब में नहाते समय at the time of bath डूब गए। सूचना मिलने पर पुलिस Police व दमकल टीम मौके पर पहुंची। दमकल टीम ने तालाब से पांचों बच्चों के शव Deadbodies बाहर निकाले। सभी शवों को ध्रांगध्रा के सरकारी अस्पताल Government Hospital पहुंचाया गया। पारसिंह का परिवार छोटा उदेपुर जिले के बोड गांव व प्रतापसिंह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के गमता गांव का निवासी है।

डैम में डूबने से युवक की मौत पालनपुर. बनासकांठा Banaskantha जिले की अमीरगढ़ Amirgadh तहसील में इकबालगढ़ Iqbalgadh के समीप केदारनाथ महादेव मंदिर के नीचे लघु सिंचाई योजना के डैम में डूबने से एक युवक Youth की मौत हो गई।

पालनपुर Palanpur तहसील के वासड़ा फतेपुर निवासी कल्पेश पुरी गोस्वामी (22) चार मित्रों के साथ जेसोर अभयारण्य में पिकनिक मनाने गया। निकट में केदारनाथ महादेव मंदिर के नीचे लघु सिंचाई योजना के डैम में पैर फिसलने से कल्पेश पानी में गिर गया। सूचना मिलने पर अमीरगढ़ थाने की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय तैराकों की मदद से खोजबीन के दौरान पानी में डूबे कल्पेश का शव Deadbody बाहर निकाला। अमीरगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है। पढ़ना जारी रखे

