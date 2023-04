SWAGAT: मोदी ने कहा, मैं कुर्सी का गुलाम नहीं बनूंगा

SWAGAT, PM Modi, Gujarat, slave of the chair

SWAGAT: pm modi says, I will not become a slave of the chair गुजरात में गुरुवार को स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी (स्वागत) कार्यक्रम के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मोदी ने वर्ष 2003 में आज ही दिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इस पहल की शुरुआत की थी।