Gujarat election 2022: जब तक वोटबैंक की राजनीति तब तक आतंक का खतरा: मोदी

अहमदाबादPublished: Nov 27, 2022 10:15:30 pm Submitted by: nagendra singh rathore

महेमदाबाद सभा में कांग्रेस-आतंकवाद पर निशाना, आप का नाम लिया बिना कहा भांति-भांति के दल पैदा हुए

अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को खेड़ा जिले के महेमदाबाद की चुनावी सभा में कांग्रेस के साथ-साथ आतंकवाद पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि वोट बैंक की राजनीति जब तक रहेगी तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा। कांग्रेस पर आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद को भी तुष्टिकरण की दृष्टि से देखती है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है। अब तो ऐसे भांति-भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति पसंद करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को बुरा न लग जाए। अपनी वोटबैंक को दिक्कत न हो जाए। इसलिए भयंकर आतंकी घटना के बावजूद तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले सारे दलों के मुंह पर ताला लग जाता है। ऐसे दलों से गुजरात के साथ-साथ देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।

उन्होंने 14 साल पहले मुंबई पर हुए आतंकी हमले (26/11) का उल्लेख करते हुए कहा कि मुंबई में जो हुआ वह आतंक की पराकाष्ठा थी, लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। अहमदाबाद-सूरत शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के भाई-बहन मारे गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने गुनहगारों को गंभीर सजा दी है।

तब आतंकियों को छुड़ाने में ताकत लगाती थी दिल्ली में बैठी सरकार मोदी के मुताबिक गुजरात चाहता था कि आतंक का यह खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियोंं को पकड़ते थे। उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार आतंकियों को छुड़ाने में ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करें, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं बल्कि मोदी को टारगेट करने में लगी रही। इसका परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर शहर में आतंकवाद सिर चढकऱ बोलने लगा। दिल्ली में जो बाटला हाउस एन्काउंटर हुआ तो कांग्रेस के एक नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। अब आतंकियों को उनके घर में घुसकर खत्म करता है भारत मोदी ने सभा में लोगों से कहा कि 2014 में आप लोगों के एक वोट ने आतंकवाद को कुचलने में हमारी बहुत मदद की है। भारत के शहरों में तो छोडि़ए अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकवादियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। अब भारत आतंकियों को उनके घर में घुसकर खत्म करता है।

मोदी ने जनता से पूछा कि आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई का काम कौन कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह काम भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। इसके लिए मजबूत सरकार और मजबूत साथ देश को बहुत जरूरी है।



खरगे पर साधा निशाना, कहा-कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा है....औकात दिखाने पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेता की ओर से पीएम मोदी को औकात दिखाने का बयान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजा है। कांग्रेस नेता तो पहले ही कह चुके हैं कि नरेन्द्र मोदी को औकात दिखा देंगे। मैं तो आप ही लोगों में से आया एक व्यक्ति हूं। मेरी क्या औकात है? देखते हैं कि वह कैसे औकात दिखाते हैं।