भारत-कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद से गुजरात के परिजन चिंतित

The families of Gujarat are worried about the dispute of India-canada -ज्यादातर विद्यार्थियों का कहना है कि फिलहाल कनाडा में किसी तरह की परेशानी नहीं, परिस्थिति आम दिनों जैसी -हर साल करीब दस हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए राज्य से जाते हैं कनाडा

Ahmedabad. आणंद. राजकोट. भारत और कनाडा के बीच गहराए कूटनीतिक तनाव का असर गुजरात से कनाडा में पढ़ाई करने गए विद्यार्थियों के परिजनों पर पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण कनाडा में पढ़ने वाले छात्रों के परिजन चिंतित हैं। स्थिति ऐसी है कि वे दिन में दो बार वीडियो कॉल कर अपने बेटे-बेटियों से वहां के हालचाल पूछ रहे हैं।