देशप्रेम के जज्बे की आज भी जरूरत: स्वतंत्रता सेनानी रणछोड़भाई शाह

The spirit of patriotism is still needed: Freedom fighter Ranchodbhai Shah ,हर घर तिरंगा अभियान अच्छी पहल, सफलता लोगों के प्रतिभाव पर निर्भर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साबरमती जेल में रहे, निर्दोष छूटे

अहमदाबाद Published: August 14, 2022 10:37:44 pm

नगेन्द्र सिंह Ahmedabad. देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा पीढ़ी में देशप्रेम की भावना को बुलंद करने के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान छेड़ा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में देश की आजादी के लिए वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने वाले स्वतंत्रता सेनानी रणछोड़भाई अंबाभाई शाह (97) भी कहते हैं कि देश में स्वतंत्रता संग्राम के समय जैसे देशप्रेम के जज्बे की जरूरत है। उसकी कहीं कमी खल रही है, यदि लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना होगी तो खुद ही देश का समग्र विकास हो जाएगा। वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगो जो देश के लिए अहितकर हो।

वडोदरा के वाजवाडा मोहल्ला के मूल निवासी रणछोड़भाई बताते हैं कि वे रूबरू तो महात्मा गांधी से कभी नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया तो उससे पूरा देश जुड़ गया। देश के हर गली मोहल्ले में आंदोलन की ऐसी लहर थी कि उससे कोई जुड़े बिना नहीं रह सकता था। वे तो देशप्रेम के माहौल में पले बढ़े थे। जिससे उन्होंने भी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और करीब 17 साल की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए। उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें साबरमती जेल में बंद कर दिया गया। अंडरट्रायल कैदी के रूप में वे कुछ समय जेल में रहे फिर छूट गए। उन पर केस भी चला, वह निर्दोष छूट गए थे। आंदोलन खत्म होने के बाद फिर आगे पढ़ाई नहीं की। पीएम नरेन्द्र मोदी की ओर से शुरू किए गए आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान को उन्होंने अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि भावना अच्छी है, लेकिन सफलता इस पर निर्भर है कि लोगों से इसे प्रतिभाव कैसा मिलता है।

रणछोड़भाई के स्वतंत्रता योगदान को देखते हुए केन्द्र सरकार की ओर से उन्हें 10 हजार रुपए पेंशन दी जाती है। एसटी बस में मुफ्त में सफर करने के लिए पास दिया गया है। आज भी वे रोज सुबह-शाम फ्लैट के गार्डन में टहलते हंै।

देशप्रेम के जज्बे की आज भी जरूरत: स्वतंत्रता सेनानी रणछोड़भाई शाह

समधी भी थे स्वतंत्रता सेनानी

रणछोड़भाई के एक बेटा पंकज शाह और एक बेटी है। बैंक से सेवानिवृत्त अहमदाबाद में रहने वाले पंकज शाह बताते हैं कि रणछोड़भाई के समधी (बेटी के ससुर) भी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका नाम शशिकांत त्रिवेदी था। वे वडोदरा में रहते थे। गांवों का विकास जरूरी

रणछोड़भाई बताते हैं कि आजादी की जंग में शामिल होने के दौरान सभी लोगों ने स्वतंत्रत भारत के लिए जो सपने देखे थे देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई मामलों में अच्छी प्रगति की है। कई में अभी भी बाकी है। गांवों का विकास करना भी जरूरी है। इस पर कितना काम होगा पता नहीं क्योंकि पूरा जमाना बदल गया है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें