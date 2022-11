Gujarat election 2022: ये 5 नहीं आने वाले 25 साल का गुजरात कैसा हो उसका चुनाव: मोदी

This election will determine how Gujarat looks after 25 years: Modi बोटाद जनसभा में कांग्रेस पर बरसे पीएम, विकास कार्य गिनाए, बिजली-पानी ने बदली बोटाद-भावनगर की सूरत

अहमदाबाद Updated: November 20, 2022 08:41:33 pm

Ahmedabad. Gujarat election 2022 का बिगुल बजने के बाद शनिवार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में प्रचार की कमान खुद संभाल ली है। रविवार को उन्होंने एक ही दिन में चार जगहों पर जनसभाएं कीं। अंतिम सभा बोटाद में की और यहां उन्होंने भाजपा की ओर से बीते 20 साल में किए विकास कार्यों को गिनाते हुए पुरानी कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव 5 साल का नहीं है, बल्कि 25 साल का गुजरात कैसा होगा, उसके लिए है। वे गुजरात को भव्य और वैभवशाली बनाने के सपने पर काम कर रहे हैं। आगामी 100 साल तक युवा पीढ़ी को पीछे मुडक़े नहीं देखना पड़े ऐसा गुजरात बनाने पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने 20 साल पहले की स्थिति और 20 साल के बाद की स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोड़, रास्ते, औद्योगिक विकास कार्यों का लेखा जेखा पेश करते हुए कहा कि पहले की सरकार में लोग हैंडपंप मांगते थे, आज गुजरात में हर घर नल से जल पहुंचाया है। पहले माटी काम करने की बात कहते थे अब फोर लेन बने हैं। बोटाद, भावनगर को ब्रॉडगेज लाइन से जोडकऱ उद्योग और समंदर से जोड़ा है। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई सभी में गुजरात आगे रहा है। बिजली-पानी की सुविधा होने के चलते बोटाद में हीरे के कारखाने खुले हैं। यहां के युवाओं को अब सूरत नहीं जाना पड़ता।

Gujarat election 2022: ये 5 नहीं आने वाले 25 साल का गुजरात कैसा हो उसका चुनाव: मोदी

20 हजार स्कूल में होगी 5जी सुविधा

पीएम ने कहा कि गुजरात में स्कूल-कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की शिक्षा में प्रगति हुई है। अब तो यहां शिक्षा में भी 5 जी का युग शुरू होने वाला है। 20 हजार स्कूल 5 जी सुविधा से जुडऩे वाले हैं। अब तो शस्त्र भी बन रहे हैं गुजरात में

मोदी ने कहा कि अब तो शस्त्र भी गुजरात में बनने लगे हैं। उसमें भी देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम गुजरात में हो रहा है। विरमगाम में कारें बन रही है। बोटाद जीआईडीसी का काम भी तेजी से चल रहा है। यह धोलेरा-एसआईआर से जुड़ा है। नरेन्द्र-भूपेन्द्र की डबल इंजन सरकार एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, जिससे छोटे लोग उद्यमी बन सकें। रोजगार दे सकें। पड़ोस में ही विमान भी बनने वाले हैं। ...कहना नरेन्द्र भाई ने तुम्हे नमस्ते कहा है

हर बार चुनावी सभाओं में एक नया नारा देने वाले नरेन्द्र मोदी ने इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में नया नारा दिया है। इसके जरिए न सिर्फ वे जनता से सीधे जुड़ रहे हैं बल्कि अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। वे चुनावी सभाओं में जनता से कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत काम करना करना....हर घर जाकर कहना अपने नरेन्द्रभाई बोटाद आए थे और उन्होंने तुम्हें नमस्ते कहा है। बुजुर्गों को प्रणाम पहुंचाना। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, तो देश के लिए विकास के काम कर सकूंगा। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें