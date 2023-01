Ahmedabad: शहर में 2 दिन में तीन लोगों की हत्या, कारण भी चौंकाने वाले

अहमदाबादPublished: Jan 16, 2023 10:17:49 pm Submitted by: nagendra singh rathore

three people killed in ahmedabad city in two days

-मेघाणीनगर में रास्ते में खड़े वाहन को हटाने के विवाद में चाकू मारकर हत्या

-अमराईवाड़ी में शराब पीकर आए पति की पत्नी ने गला दबाकर ली जान

-गायकवाड़ हवेली इलाके में शराब पीने से रोकने पर हत्या

