Ahmedabad: घुमा में 12वीं मंजिल से नीचे गिरने पर तीन श्रमिकों की मौत

अहमदाबादPublished: Sep 30, 2023 10:06:47 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Three workers died after falling from 12th floor in Ghuma. 12वीं मंजिल से 13वीं मंजिल पर शंटिंग का सामान पहुंचाने के दौरान हुई घटना, जिस झूले पर खड़े होकर सामान पहुंचा रहे थे वही टूटा

