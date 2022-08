Ahmedabad: अटल ब्रिज पर सैर के लिए आज से खर्च करने होंगे 30 रुपए

Ticket entry on atal foot over bridge in Ahmedabad From 31 August ब्रिज के साथ फ्लॉवर शो की सैर करने के लिए होगा 40 रुपए का टिकिट

अहमदाबाद Published: August 30, 2022 10:59:44 pm

Ahmedabad. साबरमती नदी पर तैयार हुए अटल ब्रिज को देखने के लिए बुधवार से 30 रुपए खर्च करने होंगे। बच्चों (तीन से 12 वर्ष) व 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए अटल ब्रिज का टिकट 15 रु0पए का होगा। दिव्यांगों के लिए यह निशुल्क होगा। साबरमती रिवरफ्रंट डवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार साबरमती रिवरफ्रंट पर नवनिर्मित अटल ब्रिज का गत 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी की ओर से लोकार्पण किए जाने के एक दिन बाद ब्रिज पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। ब्रिज पर भीड़ को नियंत्रण के उद्देश्य से बुधवार से ब्रिज पर आने वालों के लिए टिकिट दर तय की गई है। ब्रिज के साथ-साथ यदि फ्लॉवर शो की सैर करनी हो तो भी कॉम्बो टिकिट भी लिया जा सकता है। अटल ब्रिज प्रतिदिन सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक चलेगा। अटल ब्रिज के लिए लिया गया टिकिट 30 मिनट तक मान्य रहेगा। ब्रिज पर भोजन या तम्बाकू उत्पाद जैसी वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस आइकोनिक अटल फुट ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है। इस ब्रिज को उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरात के लोगों की ओर से अनूठी श्रद्धांजलि करार दिया था। इस ब्रिज में पतंगोत्सव की अनूठी झलक भी देखने को मिलती है।



ये रहेगी टिकट दर

अटल ब्रिज पर 12 वर्ष से 60 वर्ष तक आयु वर्ग के लोगों के लिए 30 रुपए का टिकट निर्धारित किया गया है। बच्चों व 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 20 रुपए तथा दिव्यांगों के लिए निशुल्क है। अटल ब्रिज के साथ-साथ यदि फ्लॉवर शो में भी जाना हो तो दोनों का संयुक्त टिकट की कीमत 40 रुपए है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह टिकट 20 रुपए और दिव्यांगों के लिए निशुल्क है।

