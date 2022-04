कोरोना वैक्सीन: अहमदाबाद शहर में लगाए जा चुके हैं 2.86 लाख को प्रिकॉशन डोज

गुजरात में कोरोना के 14 मरीज , 14 patients of corona in Gujarat, Discharged on 20 20 को किया डिस्चार्ज अहमदाबाद. गुजरात में गुरुवार को कोरोना के 14 नए मरीज सामने आए हैं। जबकि 20 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामले 1224305 हो गए हैं। राज्य के विविध भागों में एक्टिव केस 99 रह गए हैं।

गुरुवार को पूरे हुए 24 घंटे में सबसे अधिक आठ नए मरीज अहमदाबाद शहर में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा सूरत एवं वडोदरा शहरों में दो-दो और दाहोद-खेड़ा जिले में एक-एक मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामले 1224305 हो गए हैं। राज्य के विविध भागों में एक्टिव केस 99 रह गए हैं।