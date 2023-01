गुजरात में पतंग की डोर के चलते दो और की मौत

अहमदाबादPublished: Jan 16, 2023 10:24:39 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Two more die due to kite string in Gujarat

-गांधीधाम में युवक तो भावनगर में बच्ची की गला कटने से मौत

-राज्य में डोर के चलते अब तक 11 की गई जान

