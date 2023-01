Statue of Unity: उदित अग्रवाल बने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मुख्य प्रशासक

अहमदाबादPublished: Jan 11, 2023 11:10:05 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Udit Agrawal, new chief administrator, statue of unity, SSNNL

Udit Agarwal is new chief administator of statue of unity मेहसाणा कलक्टर उदित अग्रवाल को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का मुख्य प्रशासक व सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड का संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उच्च शिक्षा सचिव एम. नागराजन को मेहसाणा को कलक्टर बनाया गया है।