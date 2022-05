VIDEO : आईएआर में अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेन्ट का आगाज....??

under-19, cricket tournament, players, research, innovation: आठ दिनों तक होनेवाली टूर्नामेेन्ट 21 टीमें ने लिया भाग, उच्च शिक्षामंत्री डिंडोर ने खिलाडिय़ों का बढ़ाया उत्साह

अहमदाबाद Published: May 11, 2022 10:50:15 pm

गांधीनगर. गांधीनगर स्थित Institute of advanced reseach, the university for innovation की ओर से राज्यस्तरीय under -19 cricket tournament का मंगलवार शाम प्रारंभ किया है। आठ दिनों तक होने वाली इस टूर्नामेन्ट का उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. कुबेर डिंडोर ने प्रारंभ किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर डॉ. मनीष शर्मा, रजिस्ट्र्रार डॉ. मनीष परमार, इवेन्ट को-ऑर्डिनेटर अविनाश पटेल, डॉ. आलोक पंड्या, डॉ. धवल पटेल समेत गणमान्य मौजूद थे।

खेलभावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस टूर्नामेन्ट में राज्यभर की 21 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। क्रिकेट टूर्नामेन्ट के आयोजन से आईएआर में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर डॉ. डिंडोर ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थियों को ऐसी प्रवृत्तियों में भाग लेना चाहिए। खेलकूद का जीवन में काफी महत्व है। किसी भी प्रकार के खेल का उद्देश्य व्यक्ति में खेल भावना विकसित करना है। राज्य सरकार की खेलकूद, अभ्यासलक्षी योजनाओं और खेल महाकुंभ जैसी प्रतियोगिता का लाभ ज्यादा से ज्यादा दिलाना ही सही अर्थों में नए भारत के सपने को साकार करना है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. मनीष परमार एवं अविनाश पटेल की ओर से यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेन्ट प्रोफेसर राव भामिदीमारी के मार्गदर्शन में टूर्नामेन्ट का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से करेंगे संवाद गांधीनगर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्चुअली मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल गुरुवार को भरूच में 13 हजार लाभार्थियों को विभिन्न लाभों का वितरण करेंगे। भरूच जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाली इस उत्कर्ष पहल में गंगा स्वरूपा है, जिसमें महिलाओं को राज्य सरकारी आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय वृद्ध सहायता योजना, बेसहारा वृद्ध वित्तीय सहायता योजना और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के सौ फीसदी लाभार्थियों को लाभ वितरित किए जाएंगे। जिला प्रशासन- भरूच एवं अंकलेश्वर प्रशासन की ओर से भरूच के भोलावना दूधधारा डेयरी ग्राउण्ड में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। यह पहली बार होगा, जिसमें सभी लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम में भवन एवं निर्माण मंत्री एवं जिला प्रभारी पूर्णेश मोदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री प्रदीप परमार, महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्यमंत्री मनीष वकील, सांसद सी.आर. पाटिल, गुजरात विधानसभा के उप मुख्य सचेतक दुष्यंत पटेल, सांसद मनसुख वसावा उपस्थित रहेंगे। पढ़ना जारी रखे

