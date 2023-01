Gujarat: केन्द्रीय मंत्री गोयल के मुताबिक, 2023 वर्ष दुनियभर में चुनौतीपूर्ण रहेगा

अहमदाबादPublished: Jan 23, 2023 10:27:45 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Union Minister Piyush Goyal, Year 2023, very challenging, B 20, G-20, Mahatma Mandir, Gandhinagar

Gujarat: केन्द्रीय मंत्री गोयल के मुताबिक, 2023 वर्ष दुनियभर में चुनौतीपूर्ण रहेगा

Union Minister Piyush Goyal says, Year 2023 will be very challenging दुनिया में आर्थिक अनिश्चितताओं के बारे में केन्द्रीय मंत्री पीयूष

गोयल ने कहा कि यह वर्ष दुनियाभर के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कई देशों में महंगाई बहुत ज्यादा है लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी भारत में कीमतें नियंत्रण में हैं।उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में औसत महंगाई दर 4.5 फीसदी होगी, जबकि पहले 10-12 फीसदी महंगाई दर आम थी। जिस समय विकसित अर्थव्यवस्थाएं जहां मंद पड़ गई हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था केन्द्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रही है।