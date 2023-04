Ahmedabad: अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर फिर प्रयागराज रवाना हुई यूपी पुलिस

अहमदाबादPublished: Apr 11, 2023 10:15:28 pm Submitted by: nagendra singh rathore

UP Police taking Atiq Ahmed from Sabarmati Jail to Prayagraj again -उमेश पाल हत्याकांड मामला, 15 दिन में दूसरी बार अहमदाबाद लेने पहुंची, इस बार प्रिजन वैन में बायोमेट्रिक लॉक, बॉडीवॉर्न कैमरे से लैस थी पुलिस

