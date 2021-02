उत्तराखंड में फंसे पर्यटकों की मदद को रूपाणी ने उत्तराखंड सीएम से की बात

अहमदाबाद. उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन रैणी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के चलते काफी नुकसान हुआ है। अलकनंदा नदी में भी जल स्तर बढ़ा है जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस प्राकृतिक आपदा को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत से फोन पर बात की है। उन्होंने उत्तराखंड में फंसे गुजरात के पर्यटकों को निकालने एवं उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की है।





CM Shri @vijayrupanibjp spoke to Uttarakhand CM Shri @tsrawatbjp and requested him for immediate rescue and assistance for the pilgrims from Gujarat trapped in the flood situation and also directed Gujarat Chief Secretary to take necessary action in this regard.