Gujarat: उत्तरायण आज, छतों पर होगा पूरा गुजरात, पतंगों से अट जाएगा आसमान

अहमदाबादPublished: Jan 13, 2023 10:23:48 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Uttarayan, Gujarat, Ahmedabad

Gujarat: उत्तरायण आज, छतों पर होगा पूरा गुजरात, पतंगों से अट जाएगा आसमान

Uttarayan will be celebrated in Gujarat today पतंग और फिरकी के साथ काइपो छे... व लपेट..और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर बजते फिल्मी गीत के बीच छतों पर ऊंधियू व जलेबी के स्वाद के साथ पिकनिक-सा माहौल। जी हां, शनिवार को गुजरात के लोगों का पसंदीदा त्यौहार उत्तरायण है। इस बार कोरोना के डर से दूर लोग दुगने उत्साह के साथ इस पर्व को मनाने के लिए तैयार हैं। पूरा गुजरात शनिवार के साथ-साथ रविवार को भी छतों पर नजर आएगा। सप्ताहांत के चलते उत्तरायण के साथ-साथ बासी उत्तरायण (15 जनवरी रविवार) को भी लोग इस पर्व का खूब लुत्फ उठाएंगे।